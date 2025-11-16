PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Körperliche Auseinandersetzung - Zeugen gesucht

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Am Freitagabend gegen 22:52 Uhr kam es auf dem Bahnhofsvorplatz zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Infolge dessen wurde ein 36-Jähriger schwer verletzt. Der Geschädigte musste zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Kriminalpolizei Gotha hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Bezugsnummer 0297646/2025 (Tel. 03621/781424) entgegengenommen. (ml)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

