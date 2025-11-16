LPI-GTH: Körperliche Auseinandersetzung - Zeugen gesucht

Nesse-Apfelstädt (Landkreis Gotha) (ots) - Unter der Legende ein Bankmitarbeiter zu sein, rief eine bislang unbekannte Person gestern bei einer 70-Jährigen an. Im weiteren Verlauf erlangte der Unbekannte widerrechtlich die Bankdaten der Angerufenen, sodass dieser ein finanzieller Schaden von knapp 7.000 Euro entstand. In diesem Zusammenhang gibt die Polizei folgende Hinweise: -Geben Sie keinesfalls Ihre Kontonummer oder private Daten preis, wenn Sie den Gesprächspartner ...

mehr