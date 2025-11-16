LPI-GTH: Körperliche Auseinandersetzung - Zeugen gesucht
Gotha - Landkreis Gotha (ots)
Am Freitagabend gegen 22:52 Uhr kam es auf dem Bahnhofsvorplatz zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Infolge dessen wurde ein 36-Jähriger schwer verletzt. Der Geschädigte musste zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Kriminalpolizei Gotha hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Bezugsnummer 0297646/2025 (Tel. 03621/781424) entgegengenommen. (ml)
