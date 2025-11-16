PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-GTH: Kennzeichen entwendet

Ilmenau (ots)

Ein 28-jähriger Fahrzeughalter parkte seinen VW auf einem Parkplatz Am Helmholtzring im Zeitraum vom 13.11.2025 bis zum 15.11.2025. Als er sein Fahrzeug gestern Nachmittag wieder nutzen wollte, stellte er fest, dass das hintere Kennzeichen entwendet wurde. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der PI Arnstadt-Ilmenau (03677-601124) unter Angabe der Bezugsnummer 0297893/2025 zu melden. (mla)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

