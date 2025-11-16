PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugenaufruf nach Diebstahl

Eisenach (ots)

Unbekannte entwendeten am Freitag, gegen 17:15 Uhr, in der Querstraße aus einem Modegeschäft zwei Jacke, drei Pullover und drei Hosen im Gesamtwert von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261125 entgegen. (Bezugsnummer 0297774/2025) (sus)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Eisenach
Telefon: 03691/261124
E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 16.11.2025 – 10:21

    LPI-GTH: Angetrunken unterwegs

    Gotha (ots) - Am Freitag gegen 11:00 Uhr wurde in Gotha ein 34jähriger Seatfahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Beamten stellten im Zuge der Kontrolle Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Anschließende Tests erbrachten ein gerichtsverwertbares Ergebnis der Alkoholkonzentration von umgerechnet 0,66 Promille. Gegen den Seatfahrer wurde ein entsprechendes Bußgeldverfahren eingeleitet. (ri) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha ...

    mehr
  • 16.11.2025 – 10:19

    LPI-GTH: Kollision mit Anhänger

    Ohrdruf / LK Gotha (ots) - Am Samstagvormittag geriet eine 28jährige VW-Fahrerin aus Georgenthal in Ohrdruf, Zur alten Ziegelei auf die Gegenspur und kollidierte hier mit dem Anhänger eines entgegenkommenden Nissan. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 1000 Euro. (ri) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Inspektionsdienst Gotha Telefon: 03621/781124 E-Mail: ...

    mehr
  • 16.11.2025 – 08:50

    LPI-GTH: Kennzeichen entwendet

    Ilmenau (ots) - Ein 28-jähriger Fahrzeughalter parkte seinen VW auf einem Parkplatz Am Helmholtzring im Zeitraum vom 13.11.2025 bis zum 15.11.2025. Als er sein Fahrzeug gestern Nachmittag wieder nutzen wollte, stellte er fest, dass das hintere Kennzeichen entwendet wurde. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der PI Arnstadt-Ilmenau (03677-601124) unter Angabe der Bezugsnummer 0297893/2025 zu melden. (mla) Rückfragen bitte an: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren