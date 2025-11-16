LPI-GTH: Zeugenaufruf nach Diebstahl
Eisenach (ots)
Unbekannte entwendeten am Freitag, gegen 17:15 Uhr, in der Querstraße aus einem Modegeschäft zwei Jacke, drei Pullover und drei Hosen im Gesamtwert von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261125 entgegen. (Bezugsnummer 0297774/2025) (sus)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Eisenach
Telefon: 03691/261124
E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell