LPI-GTH: Versicherungsschutz abgelaufen

Ohrdruf / LK Gotha (ots) - Am Samstagvormittag geriet eine 28jährige VW-Fahrerin aus Georgenthal in Ohrdruf, Zur alten Ziegelei auf die Gegenspur und kollidierte hier mit dem Anhänger eines entgegenkommenden Nissan. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 1000 Euro. (ri) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Inspektionsdienst Gotha Telefon: 03621/781124 E-Mail: ...

mehr