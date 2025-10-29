PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zwei Radfahrer bei Verkehrsunfällen verletzt

Schwerin (ots)

Am Dienstag ereigneten sich im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Schwerin zwei Verkehrsunfälle, bei denen Radfahrer verletzt wurden. Beide mussten zur weiteren Behandlung ins Klinikum gebracht werden.

Der erste Unfall ereignete sich am Dienstagmorgen gegen 07:45 Uhr an der Einmündung Paulsdamm / B104. Nach derzeitigem Kenntnisstand bog der 46-jährige Fahrer eines Transporters vom Paulsdamm kommend nach rechts auf die B104 in Richtung Schwerin ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 56-jährigen Radfahrer, der den parallel zur B104 verlaufenden Radweg befuhr. Der Radfahrer stürzte über die Motorhaube des Transporters und anschließend zu Boden. Er erlitt Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung durch Rettungskräfte ins Klinikum gebracht.

Am Dienstagabend gegen 21:50 Uhr kam es zu einem weiteren Unfall im Bereich Obotritenring / Gerhart-Hauptmann-Straße. Eine 49-jährige Pkw-Fahrerin wollte vom Obotritenring in die Gerhart-Hauptmann-Straße abbiegen und hielt verkehrsbedingt an, um einem in gleicher Richtung fahrenden Radfahrer die Vorfahrt zu gewähren. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr der 34-jährige E-Bike-Fahrer vom Gehweg auf die Fahrbahn und in Folge auf das Heck des Pkw auf. Beim Sturz zog sich der Radfahrer Kopfverletzungen zu und wurde nach der Erstversorgung ebenfalls ins Klinikum gebracht. Die Polizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

Bei den Unfallbeteiligten handelt es sich um deutsche Staatsangehörige.

