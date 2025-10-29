Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 17-jähriger Mopedfahrer bei Verkehrsunfall auf der B 105 schwer verletzt

Gägelow (LK NWM) (ots)

Am heutigen Mittwochmorgen wurde auf der B 105 bei Stofferstorf ein 17-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades (Simson) bei einem Verkehrsunfall schwer aber nicht lebensbedrohlich verletzt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der Jugendliche gegen 08 Uhr die Bundesstraße in Fahrtichtung Gägelow. Auf Höhe der Ortschaft Stofferstorf bemerkte er offenbar zu spät, dass ein vorausfahrender VW abbremste, und fuhr auf das Fahrzeug auf. In der Folge geriet der 17-Jährige auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Audi.

Ein Rettungshubschrauber brachte den verletzten Jugendlichen ins Klinikum nach Lübeck.

Sowohl das Kleinkraftrad als auch der Audi waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Ein weiterer PKW, ein Tesla, wurde durch das stürzende Moped ebenfalls beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt.

Zur Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe war die Freiwillige Feuerwehr Gägelow im Einsatz.

Die B 105 war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme voll gesperrt.

