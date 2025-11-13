PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Worms mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Flonheim - Zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser

Flonheim (ots)

In der Ortsgemeinde Flonheim, kam es diese Woche zu zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser.

Im Geisterweg nutzten die Täter die längere Abwesenheit des Hauseigentümers um über ein Fenster in das Anwesen zu gelangen. Das gesamte Haus wurde anschließend nach Bargeld und Wertgegenständen durchsucht. Die genaue Schadensumme und Diebesgut wird derzeit noch ermittelt.

In der Schwepnitzer-Straße hebelten bislang unbekannte Täter ebenfalls ein Fenster im Erdgeschoss eines jedoch unbewohnten Einfamilienhauses auf.

Hier wurden durch die Täter diverse Gegenstände, Bargeld und Schmuck entwendet, die Schadenshöhe wird ebenfalls noch erhoben.

Das Regionalkommissariat Alzey hat in beiden genannten Fällen eine Spurensuche am Tatort durchgeführt und führt die Ermittlungen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzey unter der Rufnummer 06731-911-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pialzey@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Mit Beginn der dunklen Jahreszeit möchten wir noch einmal folgende Hinweise geben, um das Risiko von Einbrüchen zu minimieren:

Wenn Sie Ihr Haus verlassen - auch nur für kurze Zeit - schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab!

Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit. Gekippte Fenster sind offene Fenster!

Sollten Sie Ihren Schlüssel verloren haben, wechseln Sie umgehend den Schließzylinder aus.

Deponieren Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals außerhalb Ihrer Räume: Ein Einbrecher kennt jedes Versteck!

Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück!

Geben Sie keine oder möglichst wenige Hinweise auf Ihre Abwesenheit.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Worms

Telefon: 06241 852-2040
Website: https://s.rlp.de/7cVjz

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Worms mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Worms
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Worms
Alle Meldungen Alle
  • 12.11.2025 – 19:18

    POL-PDWO: Kerzenheim - Verkehrskontrolle - Fahrer flüchtet zu Fuß

    Kerzenheim (ots) - Zu einer fußläufigen Flucht eines 37-Jährigen Fahrers von einem Transporter kam es am gestrigen Vormittag in Kerzenheim. Der Transporter sollte einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden, auf die Anhaltesignale der Beamten reagierte der Fahrer auch und stoppte den Transporter nahe des Ortseinganges in der Eisenberger Straße. Daraufhin ...

    mehr
  • 12.11.2025 – 17:12

    POL-PDWO: Offstein - Streitigkeiten lösen Polizeieinsatz aus

    Offstein (ots) - Am frühen Mittwochmorgen kam es in Offstein zu einem größeren Polizeieinsatz. Anlass war die Meldung über eine, vermeintlich mit einem Messer bewaffnete Person in der Johannes-Peter-Schneider-Straße, die gegen 07:00 Uhr bei Notrufzentrale der Polizeipräsidiums Mainz einging. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte der Polizei- sowie Kriminalinspektion ...

    mehr
  • 12.11.2025 – 13:09

    POL-PDWO: Worms - Körperverletzung und Beleidigung mit homophobem Motiv

    Worms (ots) - Am Montagnachmittag kam es in der Wormser Innenstadt zu einer Körperverletzung und Beleidigung zum Nachteil eines 31-jährigen Mannes. Die Tat hatte nach bisherigen Erkenntnissen ein homophobes Motiv. Gegen 15:30 Uhr befand sich der 31-jährige Wormser auf dem Marktplatz, als er von zwei ihm unbekannten Männern zunächst homophob beleidigt wurde. Kurz ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren