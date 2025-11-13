Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Flonheim - Zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser

Flonheim (ots)

In der Ortsgemeinde Flonheim, kam es diese Woche zu zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser.

Im Geisterweg nutzten die Täter die längere Abwesenheit des Hauseigentümers um über ein Fenster in das Anwesen zu gelangen. Das gesamte Haus wurde anschließend nach Bargeld und Wertgegenständen durchsucht. Die genaue Schadensumme und Diebesgut wird derzeit noch ermittelt.

In der Schwepnitzer-Straße hebelten bislang unbekannte Täter ebenfalls ein Fenster im Erdgeschoss eines jedoch unbewohnten Einfamilienhauses auf.

Hier wurden durch die Täter diverse Gegenstände, Bargeld und Schmuck entwendet, die Schadenshöhe wird ebenfalls noch erhoben.

Das Regionalkommissariat Alzey hat in beiden genannten Fällen eine Spurensuche am Tatort durchgeführt und führt die Ermittlungen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzey unter der Rufnummer 06731-911-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pialzey@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Mit Beginn der dunklen Jahreszeit möchten wir noch einmal folgende Hinweise geben, um das Risiko von Einbrüchen zu minimieren:

Wenn Sie Ihr Haus verlassen - auch nur für kurze Zeit - schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab!

Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit. Gekippte Fenster sind offene Fenster!

Sollten Sie Ihren Schlüssel verloren haben, wechseln Sie umgehend den Schließzylinder aus.

Deponieren Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals außerhalb Ihrer Räume: Ein Einbrecher kennt jedes Versteck!

Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück!

Geben Sie keine oder möglichst wenige Hinweise auf Ihre Abwesenheit.

