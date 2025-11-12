PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDWO: Kerzenheim - Verkehrskontrolle - Fahrer flüchtet zu Fuß

Kerzenheim (ots)

Zu einer fußläufigen Flucht eines 37-Jährigen Fahrers von einem Transporter kam es am gestrigen Vormittag in Kerzenheim.

Der Transporter sollte einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden, auf die Anhaltesignale der Beamten reagierte der Fahrer auch und stoppte den Transporter nahe des Ortseinganges in der Eisenberger Straße. Daraufhin sprang er allerdings unvermittelt aus dem Transporter und rannte Richtung Ortsmitte. Der Flüchtende konnte jedoch bereits nach kurzer fußläufiger Verfolgung eingeholt und festgenommen werden.

Bei der anschließenden Kontrolle stellten sich gleich mehrere Gründe für die Flucht heraus: Der Fahrer stand augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und führte eine kleine Menge Amphetamin mit. Zudem war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Im Fahrzeug wurde zu guter Letzt noch ein gestohlenes Kennzeichen aufgefunden.

Den Fahrer erwarten nun mehrere Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirchheimbolanden
zu Bürozeiten Telefon: 06352-9110
Website: https://s.rlp.de/91y7WiU

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

