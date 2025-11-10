PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDWO: Brand eines Einfamilienhauses

Worms (ots)

Am Nachmittag des 10.11.2025 gegen 16 Uhr kommt es zunächst zu einem Brand einer Garage eines Einfamilienhauses In den Weingärten in Worms. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr greift das Feuer auf den Dachstuhl des angrenzenden Wohnhauses über. Dieses kann durch die Feuerwehr gegen 19 Uhr vollständig gelöscht werden. Das Haus wird durch den Brand unbewohnbar, der Schaden wird aktuell auf etwa 250.000 Euro geschätzt. Personen wurden nicht verletzt.

Eine Brandursache ist zum aktuellen Zeitpunkt noch unklar und Gegenstand von Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Worms

Telefon: 06241 852-0
Website: https://s.rlp.de/7cVjz

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

