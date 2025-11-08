Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Kirchheimbolanden - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Kirchheimbolanden (ots)

Am Freitagmittag, in der Zeit von 11:50 Uhr bis 12:30 Uhr, kam es in der Gasstraße in Kirchheimbolanden, auf dem Parkplatz des dort ansässigen Ärztehauses, zu einer Verkehrsunfallflucht.

Der bislang unbekannte Unfallverursacher touchierte während des Parkvorganges den geparkten PKW des Geschädigten und verursachte hierbei einen Sachschaden an der Frontstoßstange. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Örtlichkeit.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter der Rufnummer 06352-911-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter PIKirchheimbolanden@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell