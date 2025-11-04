Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Kirchheimbolanden - nach Verdacht der Vergewaltigung Tatverdächtiger in Großbritannien festgenommen - jetzt mit Link zur Ursprungsmeldung aus August 2025

Kirchheimbolanden (ots)

Nachdem es am 09.08.2025 im Schlosspark in Kirchheimbolanden zu einem Sexualdelikt kam, konnte im Rahmen des Ermittlungsverfahrens, das durch die Kriminalinspektion Worms geführt wird, ein 38-jähriger Tatverdächtiger festgenommen werden. Die Festnahme erfolgte am 30.10.2025 in Großbritannien nach intensiven Ermittlungs- und Fahndungsmaßnahmen. Zielfahnder des Landeskriminalamtes RLP konnten den 38-Jährigen Tatverdächtigen, gegen den ein internationaler Haftbefehl bestand lokalisieren, die Festnahme erfolgte durch die örtlich zuständige Polizei. Der Mann mit Wohnsitz in Grünstadt (Pfalz) befindet sich derzeit in Großbritannien in Auslieferungshaft.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117702/6097072

