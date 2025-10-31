Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Alzey - Verkehrsunfallflucht B271

Alzey (ots)

Am Donnerstagabend, 31.10., gegen 17 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der B271 (Wormser Straße) in Fahrtrichtung Alzey.

Ein beteiligter Pkw-Fahrer aus Esselborn befuhr die B271 aus Esselborn kommend in Fahrtrichtung Alzey. In Höhe des Kettenheimer Weges, zwischen dem "Hof im Kühlen Grund" und Bahnübergang, mündet ein asphaltierter Feldweg in die B271.

Ein bisher unbekannter Unfallbeteiligter befuhr diesen Feldweg und wollte auf die B271 einbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt des anderen Pkw. Es kam zum Zusammenstoß.

Ein Beteiligter hielt an der nächsten Einmündung an und verständigte die Polizei. Der andere Beteiligte entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzey unter der Rufnummer 06731-911-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pialzey@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

