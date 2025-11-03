PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Crime Night 2025 - Sei dabei und werde zum Ermittler
zur Ermittlerin für einen Abend.

POL-PDWO: Crime Night 2025 - Sei dabei und werde zum Ermittler / zur Ermittlerin für einen Abend.
Worms (ots)

Eine Nacht, landesweit. Am 14.11.2025 ist es wieder so weit, auch in Worms findet die Crime Night statt.

Werde Teil des Teams und tauche ein in die Welt der Polizei!

An diesem besonderen Abend bekommst Du einen spannenden Einblick in den abwechslungsreichen Berufsalltag der Wormser Polizei.

Schlüpfe selbst für einen Tag in die Rolle der Kriminalpolizei und löse knifflige Fälle. Spannung und Nervenkitzel garantiert - sei dabei und entdecke Dein kriminalistisches Talent!

Teilnahme ab Klassenstufe 9.

Dauer 16:00 bis ca. 21:00 Uhr, nach vorheriger Anmeldung. Ort: Polizeidirektion Worms, Hagenstraße 5.

Anmeldungen bitte per Mail bis zum 09.11.2025 an: KIWorms.Einstellungsberatung@polizei.rlp.de"

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Worms

Telefon: 06241 852-2040
Website: https://s.rlp.de/7cVjz

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

