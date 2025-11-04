Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Kirchheimbolanden - Mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen

Kirchheimbolanden (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag, den 04.11.2025 kam es in Kirchheimbolanden zu mehreren Diebstählen aus geparkten Fahrzeugen.

Im Bereich Kirchheimbolanden-Haide und Schillerhain verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zum Innenraum mehrerer verschlossener, an der Straße geparkter Fahrzeuge. Hierbei wurden die Seitenscheiben eingeschlagen oder die Türschlösser der Fahrzeuge manipuliert. Aus den Fahrzeugen wurden Wertsachen wie Bargeld bzw. Geldbörsen entwendet.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter der Rufnummer 06352-911-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter PIKirchheimbolanden@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Wir bitten sie zudem darum keine Wertsachen in ihrem Fahrzeug liegen zu lassen.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell