POL-PDWO: Alzey - Diebstahl aus Museum

Alzey (ots)

Bislang unbekannte Täter haben aus dem Museum der Stadt Alzey einen Band der zweiteiligen Ausgabe des Buches "Mein Kampf" von Adolf Hitler entwendet. Der Diebstahl wurde am 05.11.2025 durch den Direktor des Museums angezeigt, das Regionalkommissariat K45 der Kriminalinspektion Worms hat die Ermittlungen aufgenommen. In diesem Zusammenhang wurde eine Spurensicherung am Tatort durchgeführt.

Die Ausgabe befand sich bis zum Zeitpunkt des Diebstahls in einer Schubladenvitrine in der Abteilung "NS-Zeit" im Rahmen der Dauerausstellung zum Thema Volks- und Landeskunde. Der materielle Wert des Buches ist derzeit noch nicht beziffert.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann wird gebeten sich mit dem Regionalkommissariat Alzey der KI Worms unter der Rufnummer 06731-9110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter KiWorms.K45.Alzey@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

