Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Körperverletzung und Beleidigung mit homophobem Motiv

Worms (ots)

Am Montagnachmittag kam es in der Wormser Innenstadt zu einer Körperverletzung und Beleidigung zum Nachteil eines 31-jährigen Mannes. Die Tat hatte nach bisherigen Erkenntnissen ein homophobes Motiv.

Gegen 15:30 Uhr befand sich der 31-jährige Wormser auf dem Marktplatz, als er von zwei ihm unbekannten Männern zunächst homophob beleidigt wurde.

Kurz darauf wurde der Mann von einem der beiden Tatverdächtigen zu Boden gestoßen und sein Kopf auf den Asphalt gedrückt. Dank des Einschreitens eines unbeteiligten Passanten ließen die beiden Täter von dem Wormser ab, der bei der Tat Schürfwunden am Kopf erlitt.

Die beiden Tatverdächtigen flüchteten anschließend auf Fahrrädern, höchst wahrscheinlich E-Bikes in der Farbe Schwarz und Blau, in Richtung Dom.

Unmittelbar eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Wormser Polizei führten nicht zum Ergreifen der beiden Männer.

Diese konnten wie folgt beschrieben werden: Beide ca. 40 Jahre alt, einer der beiden hatte dunkle Haare, einer trug eine Mütze, beide hatten gebräunte Haut und waren dunkel gekleidet.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241 852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell