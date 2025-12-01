PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Mercedes vor Großraumdiscothek entwendet - Polizei bittet um Hinweise

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Sonntag ist auf dem Parkplatz einer Discothek an der Industriestraße ein silberner Mercedes E 200 mit niederländischen Kennzeichen entwendet worden. Die Tatzeit liegt zwischen 0:30 Uhr und 06:00 Uhr.

Der Geschädigte hielt sich in diesem Zeitraum in der Großraumdiscothek auf. Nach bisherigen Erkenntnissen verlor er dort unbemerkt seine Marke für die Garderobe. In der abgegebenen Jacke befanden sich zum Tatzeitpunkt der Fahrzeugschlüssel sowie weitere Wertgegenstände. Beim Verlassen des Lokals stellte der Mann fest, dass er nicht mehr im Besitz der Garderobenmarke war. An der Garderobe angekommen, wurde festgestellt, dass die Jacke bereits abgeholt wurde.

Ein anschließender Blick auf den Parkplatz zeigte, dass der dort abgestellte Mercedes E 200 in Silber nicht mehr vor Ort war. Das Fahrzeug wird vermutlich weiterhin mit den originalen niederländischen Kennzeichen JBF07P geführt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Beobachtungen zum Tathergang oder Angaben zum Verbleib des Pkw nimmt die Polizei Melle unter der Telefonnummer 05422 / 92260 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Michael Außendorf
Telefon: 0541/327-2072
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Alle Meldungen Alle
  • 30.11.2025 – 10:38

    POL-OS: Osnabrück: Einbruch in Vereinsheim - Polizei sucht Zeugen

    Osnabrück (ots) - Im Zeitraum zwischen Donnerstag 01:30 Uhr und Freitag 17:30 Uhr wurde in ein Vereinsheim am Ernst-Stahmer-Weg eingebrochen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu dem Gebäude. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Räume und Behältnisse. Nach bisherigen Erkenntnissen entnahmen die Täter Bargeld. Anschließend verließen sie das Vereinsheim und ...

    mehr
  • 30.11.2025 – 10:00

    POL-OS: Bramsche: Kleiner Brand in Küche eines Einfamilienhauses - Bewohner unverletzt

    Osnabrück (ots) - Am Samstagabend, gegen 19:45 Uhr, gingen bei Polizei und Feuerwehr Meldungen über ein Brandgeschehen in der Gebrüder-Grimm-Straße ein. Die Bewohner eines Einfamilienhauses hatten zuvor Brandgeruch bemerkt und daraufhin leichte Flammen im Bereich eines Mülleimers in ihrer Küche festgestellt. Die Hausbewohner unternahmen umgehend eigene ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren