POL-OS: Melle: Mercedes vor Großraumdiscothek entwendet - Polizei bittet um Hinweise

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Sonntag ist auf dem Parkplatz einer Discothek an der Industriestraße ein silberner Mercedes E 200 mit niederländischen Kennzeichen entwendet worden. Die Tatzeit liegt zwischen 0:30 Uhr und 06:00 Uhr.

Der Geschädigte hielt sich in diesem Zeitraum in der Großraumdiscothek auf. Nach bisherigen Erkenntnissen verlor er dort unbemerkt seine Marke für die Garderobe. In der abgegebenen Jacke befanden sich zum Tatzeitpunkt der Fahrzeugschlüssel sowie weitere Wertgegenstände. Beim Verlassen des Lokals stellte der Mann fest, dass er nicht mehr im Besitz der Garderobenmarke war. An der Garderobe angekommen, wurde festgestellt, dass die Jacke bereits abgeholt wurde.

Ein anschließender Blick auf den Parkplatz zeigte, dass der dort abgestellte Mercedes E 200 in Silber nicht mehr vor Ort war. Das Fahrzeug wird vermutlich weiterhin mit den originalen niederländischen Kennzeichen JBF07P geführt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Beobachtungen zum Tathergang oder Angaben zum Verbleib des Pkw nimmt die Polizei Melle unter der Telefonnummer 05422 / 92260 entgegen.

