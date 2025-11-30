Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Verkehrsunfall auf der Osnabrücker Straße (B51)- Eine Person leicht verletzt

Osnabrück (ots)

Am Freitagmittag, gegen 14:00 Uhr, kam es auf der Osnabrücker Straße (B51) zwischen den Anschlussstellen Harderberg und Oesede-Zentrum zu einem Verkehrsunfall. Ein 39-jähriger Mann aus Bad Iburg befuhr mit seinem Ford Focus die Bundesstraße in Fahrtrichtung Süden. Aufgrund eines Staus musste er sein Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen.

Ein nachfolgender 25-jähriger Fahrer aus Georgsmarienhütte, der mit einem VW Golf unterwegs war, bemerkte die Situation zu spät und fuhr auf den abbremsenden Ford Focus auf.

Der 39-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die Straßenmeisterei Bad Iburg unterstützte bei der Absicherung der Unfallstelle und Reinigung der Fahrbahn. Für die Dauer der Bergungs- und musste die B51 zeitweise gesperrt werden.

