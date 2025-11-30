PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Verkehrsunfall auf der Osnabrücker Straße (B51)- Eine Person leicht verletzt

Osnabrück (ots)

Am Freitagmittag, gegen 14:00 Uhr, kam es auf der Osnabrücker Straße (B51) zwischen den Anschlussstellen Harderberg und Oesede-Zentrum zu einem Verkehrsunfall. Ein 39-jähriger Mann aus Bad Iburg befuhr mit seinem Ford Focus die Bundesstraße in Fahrtrichtung Süden. Aufgrund eines Staus musste er sein Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen.

Ein nachfolgender 25-jähriger Fahrer aus Georgsmarienhütte, der mit einem VW Golf unterwegs war, bemerkte die Situation zu spät und fuhr auf den abbremsenden Ford Focus auf.

Der 39-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die Straßenmeisterei Bad Iburg unterstützte bei der Absicherung der Unfallstelle und Reinigung der Fahrbahn. Für die Dauer der Bergungs- und musste die B51 zeitweise gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Michael Außendorf
Telefon: 0541/327-2072
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Alle Meldungen Alle
  • 30.11.2025 – 10:38

    POL-OS: Osnabrück: Einbruch in Vereinsheim - Polizei sucht Zeugen

    Osnabrück (ots) - Im Zeitraum zwischen Donnerstag 01:30 Uhr und Freitag 17:30 Uhr wurde in ein Vereinsheim am Ernst-Stahmer-Weg eingebrochen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu dem Gebäude. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Räume und Behältnisse. Nach bisherigen Erkenntnissen entnahmen die Täter Bargeld. Anschließend verließen sie das Vereinsheim und ...

    mehr
  • 30.11.2025 – 10:00

    POL-OS: Bramsche: Kleiner Brand in Küche eines Einfamilienhauses - Bewohner unverletzt

    Osnabrück (ots) - Am Samstagabend, gegen 19:45 Uhr, gingen bei Polizei und Feuerwehr Meldungen über ein Brandgeschehen in der Gebrüder-Grimm-Straße ein. Die Bewohner eines Einfamilienhauses hatten zuvor Brandgeruch bemerkt und daraufhin leichte Flammen im Bereich eines Mülleimers in ihrer Küche festgestellt. Die Hausbewohner unternahmen umgehend eigene ...

    mehr
  • 28.11.2025 – 11:39

    POL-OS: Osnabrück: Verkehrsunfallflucht am Schloßwall - Polizei sucht Zeugen

    Osnabrück (ots) - Am Mittwoch kam es gegen 18:00 Uhr am Schloßwall, Ecke Neuer Graben, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 19-jähriger Osnabrücker befuhr zu diesem Zeitpunkt mit seinem Pedelec den Schloßwall in Fahrtrichtung Neuer Graben. Nach Angaben des jungen Mannes fuhr links neben ihm ein schwarzer Pkw, der ihn kurz darauf überholte. Während des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren