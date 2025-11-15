Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche, gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr, Unfälle mit Verletzten

Zwiefalten (RT): Versuchter Einbruch

Zu einem versuchten Einbruch in ein Wohnhaus in der Christianstraße ist es am Freitag in der Zeit zwischen 18.45 Uhr und 19.15 Uhr gekommen. Ein unbekannter Täter nutzte die kurze Abwesenheit der Bewohner aus und versuchte die Terrassentür gewaltsam zu öffnen. Mutmaßlich aufgrund des Bellens eines in der Wohnung befindlichen aufmerksamen Hundes, ließ er von seinem weiteren Vorhaben ab. Der entstandene Sachschaden kann bislang nicht beziffert werden.

Engstingen-Kleinengstingen (RT): Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr

Am frühen Samstagmorgen ist es an der Bahntrasse im Bereich der Siemensstraße zu einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr gekommen. Gegen 03.40 Uhr fällten bislang unbekannte Täter mittels einer Motorsäge einen sich dort befindlichen Baum. In der Folge fiel der circa 10 Meter hohe Baum auf die dortige Bahntrasse und blockierte diese. Im Rahmen der Fahndung konnten die Täter nicht mehr festgestellt werden. Der Baum wurde durch die Feuerwehr Engstingen entfernt. Nach derzeitigem Kenntnisstand entstand an der Gleisanlage kein Sachschaden. Zur Tatzeit fand auf der Strecke kein Bahnverkehr mehr statt. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Esslingen (ES): Verkehrsunfall

Eine leichtverletzte Person sowie ein Gesamtsachschaden von ca. 10.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagnachmittag gegen 17.30 Uhr in der Mülbergerstraße ereignet hat. Der 41-jährige Fahrer eines 1er BMW wechselte die Fahrspur und berührte hierbei einen Linienbus. Aufgrund des Zusammenstoßes bremste der Busfahrer ab, weshalb eine 34-jährige Frau in dem Bus zu Boden stürzte. Die Frau wurde vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt und zur weiteren medizinischen Abklärung in eine Klinik gebracht.

Esslingen (ES): Versuchter Einbruch

Im Ortsteil Oberhof ist es am Freitagabend gegen 19.00 Uhr zu einem Einbruchsversuch gekommen. Eine noch unbekannte Täterschaft kletterte auf die Terrasse eines Wohnhauses im Oberhofweg und machte sich dort an einem der Fenster zu schaffen. Hierbei löste der Einbrecher die Alarmanlage des Hauses aus und ergriff in der Folge die Flucht. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenfahrzeugen verlief ohne Erfolg. Durch Zeugen konnte beobachtet werden, wie kurz nach der Tat ein weißer Peugeot mit französischer Zulassung von der Tatörtlichkeit davonfuhr. Ob die Insassen des Fahrzeugs etwas mit der Tat zu tun haben ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Leinfelden-Echterdingen (ES): Einbruchsversuch gescheitert

Ein Einbruchsversuch in eine Bücherei in der Jahnstraße im Stadtteil Stetten ist am Freitagabend gescheitert. Gegen 23.50 Uhr alarmierte ein Passant die Polizei, nachdem ihm drei Personen auffielen, welche sich im Bereich der Bücherei und einer angrenzenden Kindertagesstätte verdächtig verhielten. Beim Eintreffen der daraufhin alarmierten Streifen waren die Personen nicht mehr vor Ort. An einem Fenster konnten frische Einbruchsspuren sowie eine Scheibe festgestellt werden, welche offenbar beim Versuch das Fenster aufzuhebeln zersprang. Ohne Beute machten sich die Täter anschließend unerkannt aus dem Staub. Auch eine Fahndung im örtlichen Bereich mit mehreren Streifenwagen verlief negativ. Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Mössingen (TÜ): Auffahrunfall mit Verletzten

Am Freitagabend ist es auf der B27 zu einem Auffahrunfall gekommen. Gegen 18.15 Uhr befuhr ein 44-Jähriger mit seinem BMW die B27 in Fahrtrichtung Tübingen. Ein hinter ihm fahrender 55-jähriger Lenker eines Mercedes Benz fuhr kurz vor der Abzweigung nach Bad Sebastiansweiler vermutlich aus Unachtsamkeit auf den BMW auf. Der 44-Jährige wurde vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe war die Feuerwehr aus Mössingen im Einsatz. Im Verlauf der Unfallaufnahme musste die B27 kurzfristig gesperrt werden, was zu leichten Verkehrsbehinderungen führte.

Tübingen (TÜ): In Wohnung eingebrochen

Zu einem Wohnungseinbruch durch bislang unbekannte Täter ist es in der Zeit vom 11.11.2025 bis 14.11.2025, 08.30 Uhr im Ahornweg gekommen. Nach bisherigem Kenntnisstand verschafften sich die Täter über einen Balkon und schließlich durch das Aufhebeln der Balkontür Zutritt zu der im Hochparterre gelegenen Wohnung. Im Inneren waren unter anderem Schranktüren geöffnet und durchsucht worden. Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten die Spuren am Tatort. Zum Diebesgut und zum entstandenen Sachschaden kann bislang noch keine Aussage getroffen werden.

Balingen (ZAK): In Einfamilienhaus eingestiegen

Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus ist es im Zeitraum zwischen Donnerstagnachmittag, 17.30 Uhr, und Freitagmorgen, 07.15 Uhr, in Balingen gekommen. Die bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich auf bislang unbekannte Art und Weise über eine Terrassentür Zugang in das Wohngebäude, welches sich in der Jetterstraße befindet. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen unter anderem Bargeld. Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten vor Ort Spuren. Das Polizeirevier Balingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Burladingen (ZAK): Zwei Verletzte und hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall

Zwei leicht verletzte Personen und ein Sachschaden in Höhe von etwa 45.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Freitagnachmittag auf der Josef-Mayer-Straße in Burladingen zugetragen hat. Ein 66-jähriger Lenker eines Citroen Jumper befuhr die Straße gegen 17.30 Uhr in Richtung Ortsmitte. Hierbei geriet der Fahrer mit seinem Transporter aus bislang unbekannten Gründen nach links auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender, 57 Jahre alter Lenker eines VW Tiguan versuchte noch, dem Transporter auszuweichen. Letztlich kollidierte der Citroen mit dem linksseitigen Heckbereich des VW, woraufhin die beiden Fahrzeuge jeweils in den Grünstreifen abgewiesen wurden und dort zum Stehen kamen. Die beiden Fahrzeuglenker wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung mit jeweils leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht. Die beteiligten Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

