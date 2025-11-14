PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Reutlingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mutmaßliche Ladendiebe in Haft

Reutlingen (ots)

Albstadt-Tailfingen (ZAK):

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Ladendiebstahls ermitteln die Staatsanwaltschaft Hechingen und der Polizeiposten Albstadt-Tailfingen gegen einen 20-Jährigen und seine 43 Jahre alte, mutmaßliche Komplizin. Beide stehen in dringendem Verdacht, sich durch das fortgesetzte Begehen von Ladendiebstählen eine Einnahmequelle von einiger Dauer und einigem Umfang verschafft zu haben. Beide befinden sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Beide Beschuldigte sind mindestens seit Ende Juli im gesamten süddeutschen Raum durch die Begehung von Ladendiebstählen, vornehmlich in Drogeriemärkten, aufgefallen. In allen Fällen hatte sie es auf hochwertige Parfüms oder auch hochwertige Sonnenbrillen abgesehen. Bislang können dem 20-Jährigen mindestes vier und der 43-Jährigen mindestens zwei Ladendiebstähle zu Last gelegt werden. Nachdem die polizeilichen Ermittlungen den dringenden Verdacht ergaben, dass das Duo für insgesamt 15 Ladendiebstähle mit einem Schaden von knapp 25.000 Euro verantwortlich sein dürfte, wurden von der Staatsanwaltschaft Hechingen richterliche Durchsuchungsbeschlüsse und Haftbefehle erwirkt. Bei der folgenden Wohnungsdurchsuchung am Donnerstagvormittag (13.11.2025) fanden und beschlagnahmten die Ermittler zahlreiches mutmaßliches Diebesgut.

Beide Beschuldigte wurden vorläufig festgenommen und noch am gleichen Nachmittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Hechingen vorgeführt. Dieser setzte die Haftbefehle in Vollzug. Die beiden rumänischen Staatsangehörigen wurden in Justizvollzugsanstalten eingeliefert. Die Ermittlungen dauern an. (cw)

Rückfragen bitte an:

Christian Wörner (cw), Telefon 07121/942-1102

Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: Mo. - Fr./7:00 bis 17:00 Uhr: 07121/942-1111
außerhalb dieser Zeiten: 07121/942-2224
E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Reutlingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Reutlingen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Reutlingen
Alle Meldungen Alle
  • 14.11.2025 – 11:27

    POL-RT: Verdacht des gewerbsmäßigen Diebstahls - 28-Jähriger in Haft (Notzingen)

    Reutlingen (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen Ein einschlägig wegen Eigentumsdelikten polizeibekannter Mann ist am Mittwoch (12.11.2025) von der Polizei festgenommen worden. Dem 28-Jährigen werden mehrere Diebstähle in den vergangenen Tagen aus einem Selbstbedienungsladen in Notzingen zur Last ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 16:36

    POL-RT: Mehrere Verkehrsunfälle; Einbruch in Autohaus

    Reutlingen (ots) - Vorfahrt missachtet Die Missachtung der Vorfahrt ist nach derzeitigem Kenntnisstand die Ursache für einen Verkehrsunfall mit Personenschaden am Donnerstagmorgen. Gegen 6.15 Uhr war ein 58 Jahre alter Ford-Lenker auf der Elchstraße ortsauswärts unterwegs. An der Kreuzung mit der Hohenstaufenstraße wollte er nach links abbiegen, wobei es zur Kollision mit einem aus dieser Richtung kommenden, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren