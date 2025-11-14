Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mutmaßliche Ladendiebe in Haft

Reutlingen (ots)

Albstadt-Tailfingen (ZAK):

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Ladendiebstahls ermitteln die Staatsanwaltschaft Hechingen und der Polizeiposten Albstadt-Tailfingen gegen einen 20-Jährigen und seine 43 Jahre alte, mutmaßliche Komplizin. Beide stehen in dringendem Verdacht, sich durch das fortgesetzte Begehen von Ladendiebstählen eine Einnahmequelle von einiger Dauer und einigem Umfang verschafft zu haben. Beide befinden sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Beide Beschuldigte sind mindestens seit Ende Juli im gesamten süddeutschen Raum durch die Begehung von Ladendiebstählen, vornehmlich in Drogeriemärkten, aufgefallen. In allen Fällen hatte sie es auf hochwertige Parfüms oder auch hochwertige Sonnenbrillen abgesehen. Bislang können dem 20-Jährigen mindestes vier und der 43-Jährigen mindestens zwei Ladendiebstähle zu Last gelegt werden. Nachdem die polizeilichen Ermittlungen den dringenden Verdacht ergaben, dass das Duo für insgesamt 15 Ladendiebstähle mit einem Schaden von knapp 25.000 Euro verantwortlich sein dürfte, wurden von der Staatsanwaltschaft Hechingen richterliche Durchsuchungsbeschlüsse und Haftbefehle erwirkt. Bei der folgenden Wohnungsdurchsuchung am Donnerstagvormittag (13.11.2025) fanden und beschlagnahmten die Ermittler zahlreiches mutmaßliches Diebesgut.

Beide Beschuldigte wurden vorläufig festgenommen und noch am gleichen Nachmittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Hechingen vorgeführt. Dieser setzte die Haftbefehle in Vollzug. Die beiden rumänischen Staatsangehörigen wurden in Justizvollzugsanstalten eingeliefert. Die Ermittlungen dauern an. (cw)

