Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verdacht des gewerbsmäßigen Diebstahls - 28-Jähriger in Haft (Notzingen)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Ein einschlägig wegen Eigentumsdelikten polizeibekannter Mann ist am Mittwoch (12.11.2025) von der Polizei festgenommen worden. Dem 28-Jährigen werden mehrere Diebstähle in den vergangenen Tagen aus einem Selbstbedienungsladen in Notzingen zur Last gelegt. Der Tatverdächtige befindet sich wegen des Vorwurfs des gewerbsmäßigen Diebstahls bereits in Untersuchungshaft.

Den derzeitigen Ermittlungsergebnissen zufolge verschaffte sich der 28-Jährige am Samstag (08.11.2025), am Montag (10.11.2025) sowie am Dienstag (11.11.2025) jeweils Zutritt zu den Geschäftsräumen, aus denen er in der Folge diverse Waren, darunter Kosmetikprodukte, Hygieneartikel und Lebensmittel in einem Gesamtwert von rund 1.500 Euro entwendet haben soll. Die Artikel soll er später an Dritte weiterverkauft haben.

Durch die Auswertung der Videoaufzeichnungen gelang es dem Polizeiposten Wernau rasch, den Tatverdächtigen zu identifizieren. Als sich dieser am Mittwoch zufällig in unmittelbarer Nähe des Ladengeschäfts befand, informierte der Geschäftsführer die Polizei. Durch die Beamten konnte der 28-Jährige noch vor Ort angetroffen und in der Folge vorläufig festgenommen werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der Mann am Donnerstag (13.11.2025) dem Haftrichter beim Amtsgericht Nürtingen vorgeführt. Dieser erließ den beantragten Haftbefehl und ordnete gegen den Beschuldigten die Untersuchungshaft an. Der 28-jährige syrische Staatsangehörige wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

