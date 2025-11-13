Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mehrere Verkehrsunfälle; Einbruch in Autohaus

Reutlingen (ots)

Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist nach derzeitigem Kenntnisstand die Ursache für einen Verkehrsunfall mit Personenschaden am Donnerstagmorgen. Gegen 6.15 Uhr war ein 58 Jahre alter Ford-Lenker auf der Elchstraße ortsauswärts unterwegs. An der Kreuzung mit der Hohenstaufenstraße wollte er nach links abbiegen, wobei es zur Kollision mit einem aus dieser Richtung kommenden, gleichaltrigen Motorroller-Lenker kam. Dieser erlitt dabei nach derzeitigem Kenntnisstand schwere Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen dürfte sich auf circa 5.000 Euro belaufen. (mr)

Pfullingen (RT): Nach Sturz ins Krankenhaus gebracht

Eine Radfahrerin musste nach einem Sturz am Donnerstagvormittag vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr die 64-Jährige gegen neun Uhr die Uhlandstraße, kam beim Überfahren des Bordsteins alleinbeteiligt zu Fall und verletzte sich hierbei. Mit einem Rettungswagen kam sie zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik. Am Fahrrad war augenscheinlich nur geringerer Schaden entstanden. (mr)

Pliezhausen (RT): Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Ein Kind ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag verletzt worden. Gegen 15.40 Uhr war ein 46 Jahre alter Mann mit einem Opel auf der Bachstraße ortsauswärts unterwegs. Beim Einfahren in den Kreisverkehr mit der Esslinger Straße übersah er einen bereits im Kreisel befindlichen Zwölfjährigen auf einem E-Scooter. Infolge der anschließenden Kollision stürzte der Junge zu Boden. Aufgrund seiner beim Unfall erlittenen Verletzungen wurde er vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beträgt circa 3.500 Euro. (mr)

Albstadt-Ebingen (ZAK): In Autohaus eingebrochen

In ein Autohaus in der Kientenstraße ist ein Unbekannter am frühen Donnerstagmorgen eingebrochen. Den derzeitigen Ermittlungen des Polizeireviers Albstadt zufolge, dürfte sich der Kriminelle zwischen ein Uhr und sieben Uhr über eine Türe gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten verschafft haben. In der Folge durchsuchte er in den Büroräumen die Schreibtische und Schubladen, wobei ihm ersten Erkenntnissen zufolge ein kleiner Münzgeldbetrag in die Hände gefallen ist, mit der er sich unerkannt aus dem Staub machte. (cw)

