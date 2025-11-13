PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Reutlingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfall auf Einsatzfahrt in Metzingen

Reutlingen (ots)

Metzingen (RT): Verkehrsunfall mit Streifenwagen und Verletzten

Zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten und unter Beteiligung eines Streifenwagens ist es am Mittwochnachmittag in Metzingen gekommen. Den derzeitigen Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge war gegen 14.45 Uhr eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Metzingen mit einer Mercedes E-Klasse unter Inanspruchnahme von Sonder- und Wegerechten auf der Ulmer Straße unterwegs. Auf der Einsatzfahrt wollte der 33-jährige Lenker des Streifenwagens die Kreuzung mit der Noyon-Allee bei Rot zeigender Ampel geradeaus in Richtung Innenstadt überqueren. Dabei kam es zur Kollision mit dem von rechts kommenden 3er BMW eines 23-Jährigen, der von der Noyon-Allee kommend die Kreuzung geradeaus in Richtung Auchtertstraße queren wollte. Dieser wurde nach rechts abgewiesen und kam nach einer viertel Drehung zum Stillstand. Der Streifenwagen wurde nach links abgewiesen, überfuhr eine Verkehrsinsel und prallte anschließend gegen eine Mauer. Nach derzeitigem Kenntnisstand erlitten beide Fahrer sowie eine 28-jährige Polizeibeamtin im Streifenwagen leichte Verletzungen. Die Beamtin wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. An beiden Autos, die abgeschleppt werden mussten, dürfte wirtschaftlicher Totalschaden in einer Gesamthöhe von schätzungsweise 60.000 Euro entstanden sein. Gegen 16.50 Uhr war die Unfallaufnahme abgeschlossen.

Rückfragen bitte an:

Martin Raff (mr), Telefon 07121/942-1105

Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: Mo. - Fr./7:00 bis 17:00 Uhr: 07121/942-1111
außerhalb dieser Zeiten: 07121/942-2224
E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Reutlingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Reutlingen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Reutlingen
Alle Meldungen Alle
  • 12.11.2025 – 16:54

    POL-RT: Pkw gestohlen; Verkehrsunfälle

    Reutlingen (ots) - Opel gestohlen (Zeugenaufruf) Ein blauer Opel Vectra ist von Dienstag auf Mittwoch in der Bantlinstraße gestohlen worden. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der auf dem Parkplatz Lohmühle geparkte Wagen mit dem amtlichen Kennzeichen RT-DS 611 zwischen 21.50 Uhr und 6.30 Uhr durch einen noch Unbekannten entwendet. Hinweise auf den Täter und den Verbleib des Fahrzeuges nimmt der Polizeiposten ...

    mehr
  • 11.11.2025 – 16:11

    POL-RT: Einbrecher durch Alarmanlage gestört, Kupferdiebstahl auf Friedhof

    Reutlingen (ots) - Kohlberg (ES): Kupferdiebe unterwegs (Zeugenaufruf) Kupferdiebe haben ihr Unwesen auf dem Kohlberger Friedhof getrieben und mehrere Zentner des Buntmetalls gestohlen. In der Zeit von Montag, 15.45 Uhr, bis Dienstag, 7.30 Uhr, montierten die Täter Abdeckbleche der dortigen Aussegnungshalle ab und nahmen diese mit. Die Bleche haben eine Gesamtlänge ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren