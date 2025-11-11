Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrecher durch Alarmanlage gestört, Kupferdiebstahl auf Friedhof

Reutlingen (ots)

Kohlberg (ES): Kupferdiebe unterwegs (Zeugenaufruf)

Kupferdiebe haben ihr Unwesen auf dem Kohlberger Friedhof getrieben und mehrere Zentner des Buntmetalls gestohlen. In der Zeit von Montag, 15.45 Uhr, bis Dienstag, 7.30 Uhr, montierten die Täter Abdeckbleche der dortigen Aussegnungshalle ab und nahmen diese mit. Die Bleche haben eine Gesamtlänge von knapp 60 Metern und eine Breite von 40 Zentimetern. Weiterhin rissen sie mehr als zehn Meter der innenliegenden Dachrinne heraus und nahmen diese ebenfalls mit. Ersten Schätzungen nach dürfte das Diebesgut ein Gewicht von etwa 200 kg haben. Der Wert des Kupfers sowie der angerichtete Sachschaden dürften sich jeweils auf mehrere tausend Euro belaufen. Mitarbeiter des Bauhofs hatten den Diebstahl bemerkt und daraufhin die Polizei verständigt. Der Polizeiposten Neuffen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07025/91169-0 um sachdienliche Hinweise insbesondere zum Verbleib des Buntmetalls. (ms)

Albstadt-Ebingen (ZAK): Alarmanlage vertreibt Einbrecher

Eine Alarmanlage dürfte am frühen Dienstagmorgen Einbrecher, beim Versuch in eine Firma im Ebinger Drosselweg einzudringen, vertrieben haben. Die Täter wollten sich gegen 2.30 Uhr gewaltsam über ein Fenster sowie eine Türe Zutritt zum Lagerraum verschaffen. Vermutlich lösten sie hierbei den akustischen Alarm aus und flüchteten, ohne das Gebäude betreten zu haben. Der Schaden beläuft sich auf zirka 500 Euro. (ms)

