POL-SI: Nach Handballspiel in Ferndorf: Mannschaftsbus aus Nordhorn steckt stundenlang fest - #polsiwi

Siegen (OT Weidenau) (ots) - Drei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag (25.04.2025) in Siegen-Weidenau leicht verletzt worden. Gegen 15:25 Uhr war ein 50-Jähriger mit seinem PKW auf der Weidenauer Straße in Richtung Siegen unterwegs. Im Bereich einer Kreuzung wollte er nach rechts in die Straße "In der Herrenwiese" abbiegen. Dabei übersah er jedoch den Bus, der auf der Umweltspur in Richtung ...

mehr