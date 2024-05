Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240507-2: 19-Jährige fuhr alkoholisiert Auto - Blutprobe

Bergheim (ots)

Atemalkoholvortest zeigte mehr als zwei Promille an

Polizisten haben am Montagabend (6. Mai) in Bedburg eine Blutprobe bei einer 19-Jährigen angeordnet. Der jungen Frau wird vorgeworfen unter Einfluss von Alkohol Auto gefahren zu sein. Die weiteren Ermittlungen haben die Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats aufgenommen.

Ein aufmerksamer Zeuge rief gegen 20.30 Uhr die Polizei. Er habe eine Autofahrerin im Bereich Bedburg dabei beobachtet, wie sie in Schlangenlinien mit ihrem Toyota fuhr. Er folgte der Verdächtigen bis sie schließlich das Auto vor einer Hauseinfahrt parkte. Polizisten trafen zwei junge Frauen, auf die die Beschreibung des Melders passte, in einer Wohnung des Hauses an. In einem Gespräch mit den Beamten gab die 19-Jährige an den Toyota gefahren zu sein und Alkohol konsumiert zu haben. Ein Atemalkoholvortest zeigte einen Wert von mehr als 2 Promille.

Die Beamten nahmen die nunmehr Beschuldigte mit zu einer Polizeiwache. Dort entnahm ein Arzt auf Anordnung zwei Blutproben. Zudem stellten sie den Führerschein der 19-Jährigen sicher. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell