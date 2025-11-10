Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mit E-Scooter kollidiert und geflüchtet; Pkw gestohlen und verunfallt; Mehrere Pkw aufgebrochen

Reutlingen (ots)

Nach Unfall geflüchtet (Zeugenaufruf)

Noch unklar ist die Ursache für einen Verkehrsunfall am Montagmorgen in der Steinachstraße im Ortsteil Betzingen. Dort befuhr gegen 8.30 Uhr ein 16-Jähriger mit einem E-Scooter die Steinachstraße in Richtung Im Wasen. Während der Überquerung der ampelgeregelten Kreuzung kollidierte der 16-Jährige mit einem in Richtung Im Dorf fahrenden noch unbekannten Pkw-Lenker. Während der Jugendliche sich beim anschließenden Sturz auf die Straße leicht verletzte, stoppte der beteiligte Pkw kurz und flüchtete anschließend vom Unfallort. Zum flüchtigen Pkw liegen bislang noch keine Erkenntnisse vor. Unter der Telefonnummer 07121/942-3333 nimmt das Polizeirevier Reutlingen Zeugenhinweise zum Unfallhergang, dem beteiligten Pkw sowie dessen Lenker entgegen. (gj)

Korrektur zur Pressemitteilung vom 10.11.2025 / 11.49 Uhr "Leinfelden-Echterdingen / Filderstadt (ES): Pkw gestohlen und verunfallt (Zeugenaufruf)"

Beim nachfolgenden Artikel hatte sich ein Fehler eingeschlichen. Das Auto wurde von einem Parkplatz im Freien entwendet, nicht aus einem Parkhaus. Wir bitten, dies zu entschuldigen. Nachstehend die berichtigte Version:

Leinfelden-Echterdingen / Filderstadt (ES): Pkw gestohlen und verunfallt (Zeugenaufruf)

Wegen einer ganzen Reihe von Straftaten ermittelt das Polizeirevier Flughafen nach einem Autodiebstahl am Sonntagvormittag. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge sollen zwei Männer im Alter von 44 und 37 Jahren kurz vor elf Uhr auf einem Parkplatz auf dem Flughafengelände einen silbernen VW Golf gestohlen haben und bei der Fahrt aus dem Gelände gegen einen geparkten Wagen gestoßen sein. Den Parkplatz sollen sie trotz geschlossener Schranke mit dem Fahrzeug verlassen haben, um anschließend in Richtung Autobahn zu flüchten. Beschädigt wurde die Schranke offenbar nicht. Ein Zeuge, der dies beobachtet hatte, verständigte anschließend die Polizei. Wie bislang bekannt ist, überfuhr der VW Golf den Kreisverkehr in der Tübinger Straße in Bernhausen und war danach nicht mehr fahrtauglich. Die beiden Tatverdächtigen sollen den beschädigten Wagen in der Folge zurückgelassen haben. Sie konnten im Rahmen der polizeilichen Fahndung unweit des Unfallorts angetroffen und vorübergehend festgenommen werden. Wie sich weiter herausstellte, ist der 44-Jährige, der den Wagen gelenkt haben soll, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Beide Männer waren zudem erheblich alkoholisiert. Der insgesamt verursachte Sachschaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. Der VW Golf musste abgeschleppt werden. Das Polizeirevier Flughafen sucht nun Zeugen oder mögliche Geschädigte, die die Fahrt oder den Unfall des silbernen VW Golf beobachtet haben oder dabei selbst gefährdet wurden. Entsprechende Hinweise werden unter der Telefonnummer 0711/78780-0 entgegengenommen. (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Mehrere PKW aufgebrochen

Im Laufe der Nacht auf Sonntag sind mehrere PKW im Bereich der Schönbuchstraße in Leinfelden aufgebrochen worden. In der Zeit von Mitternacht bis ungefähr acht Uhr schlug ein bislang unbekannter Täter an zwei Fahrzeugen die Scheiben ein und durchwühlte die Innenräume nach Stehlenswertem. Im selben Zeitraum wurden in den umliegenden Straßen vier weitere Pkw beschädigt und durchwühlt. Nach ersten Erkenntnissen wurden diverse Gegenstände entwendet. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (sw)

