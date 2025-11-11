Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Alarm löst Großeinsatz an Kirchheimer Schulen aus

Reutlingen (ots)

Kirchheim (ES): Großeinsatz an Schulen nach Alarmauslösung

Zu einem größeren Einsatz von Polizei und Rettungsdienst ist es am Dienstag an einer Kirchheimer Schule in der Hahnweidstraße gekommen. Durch einen Unbekannten wurde gegen 7.55 Uhr missbräuchlich die Amok-Alarmanlage in einem der Schulgebäude ausgelöst. Daraufhin rückten starke Polizeikräfte, darunter auch Beamte des Polizeipräsidiums Einsatz, an die Schule aus. Im Anschluss wurden die knapp 900 Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte des Gymnasiums aus den verschiedenen Schulgebäuden klassenweise herausbegleitet und zu einer Sammelstelle in der Sporthalle einer benachbarten Schule geführt. Für die Eltern wurde ebenfalls eine Sammelstelle in der Nähe eingerichtet. Der Rettungsdienst kümmerte sich im Anschluss um die Kinder und ihre Angehörigen. Eine Schülerin musste aufgrund einer Kreislaufschwäche vor Ort behandelt werden. Ersten Erkenntnissen nach hatte es keine sonstigen Verletzten gegeben. Gegen elf Uhr konnten die Schulgebäude wieder an die Lehrkräfte und die Schulleitung übergeben werden. Unterricht fand jedoch keiner mehr statt.

Gegen 9.50 Uhr wurde ein Brandmeldealarm an einer weiteren Schule in der Jesinger Halde missbräuchlich benutzt. Daraufhin wurde auch dieses Gebäude geräumt und nach Überprüfung durch die Feuerwehr kurz darauf wieder freigegeben. Der Unterricht konnte nach einer halbe Stunde fortgesetzt werden.

Das Polizeirevier Kirchheim hat Ermittlungen wegen Missbrauchs von Notrufeinrichtungen aufgenommen. Ob es einen Tatzusammenhang zwischen den beiden missbräuchlichen Alarmauslösungen gibt, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell