PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Polizei erwischt Verkehrssünder zweimal innerhalb von drei Stunden/Senior ignoriert Fahrverbot

Siegburg (ots)

Am Dienstagmorgen (26. August) beobachteten zwei Zeugen in Siegburg einen Verkehrsunfall. Ein Mann hatte gegen 09:55 Uhr in einem Parkhaus an der Wilhelmstraße beim Ausparken mit seinem Toyota einen geparkten Ford beschädigt. Die Zeugen sprachen den 77-Jährigen an und machten ihn auf den Schaden, der später auf über 5.000 Euro geschätzt wurde, aufmerksam. Der ältere Herr ignorierte den Unfall jedoch und entfernte sich mit seinem Pkw von der Unfallstelle. Die Zeuge informierten die Polizei und nannten auch das Kennzeichen des Flüchtigen, der so wenig später an seiner Siegburger Wohnanschrift angetroffen werden konnte. Die Polizisten klärten den Mann über den Tatbestand einer Verkehrsunfallflucht auf, stellten seinen Führerschein sicher und untersagten ihm ausdrücklich das Führen fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge. Da der Siegburger nur etwa drei Stunden später den Polizeibeamten in der Wilhelmstraße fahrenderweise mit seinem Auto entgegenkam, muss sich der Senior nun nicht nur wegen der Verkehrsunfallflucht, sondern auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. (Uhl)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 27.08.2025 – 10:48

    POL-SU: Unfall im Gegenverkehr - Lkw-Fahrer wegen gesundheitlicher Probleme im Krankenhaus

    Hennef (ots) - Ein 63-jähriger Lkw-Fahrer aus Duisburg hatte am Dienstagmorgen (26. August) auf der Landesstraße 333 (L333) in Hennef einen leichten Unfall im Gegenverkehr. Sein Außenspiegel stieß mit dem Außenspiegel eines entgegenkommenden Linienbusses zusammen. Beide Spiegel zerbrachen und der Mann zog sich durch Glassplitter eine Schnittwunde am Arm zu. Der ...

    mehr
  • 27.08.2025 – 10:46

    POL-SU: Zusammenstoß im Kreuzungsbereich - Autofahrer leicht verletzt

    Troisdorf (ots) - Ein 19-jähriger Autofahrer aus Troisdorf erlitt am Dienstagabend (26. August) bei einem Verkehrsunfall leichte Verletzungen. Er war mit seinem BMW auf der Frankfurter Straße von Siegburg in Richtung Troisdorf Stadtmitte unterwegs. Nach eigenen Angaben überquerte er die Kreuzung Frankfurter Straße/Alfred-Delp-Straße/Zum Altenforst bei Gelblicht ...

    mehr
  • 26.08.2025 – 12:17

    POL-SU: E-Bike-Fahrer stürzt und erleidet Kopfverletzung

    Lohmar (ots) - Ein 61-jähriger Mann aus Lohmar stürzte am Montagnachmittag (25. August) vermutlich ohne Fremdeinwirkung mit seinem E-Bike und zog sich dabei eine schwere Kopfverletzung zu. Rettungskräfte brachten ihn in eine Kölner Unfallklinik. Der Unfall ereignete sich auf dem Fahrradweg entlang der Wahlscheider Straße im Ortsteil Wahlscheid in Richtung Lohmar-Ort. Laut Zeugen kam der Mann in Höhe des Parkplatzes ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren