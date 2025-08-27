Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Polizei erwischt Verkehrssünder zweimal innerhalb von drei Stunden/Senior ignoriert Fahrverbot

Siegburg (ots)

Am Dienstagmorgen (26. August) beobachteten zwei Zeugen in Siegburg einen Verkehrsunfall. Ein Mann hatte gegen 09:55 Uhr in einem Parkhaus an der Wilhelmstraße beim Ausparken mit seinem Toyota einen geparkten Ford beschädigt. Die Zeugen sprachen den 77-Jährigen an und machten ihn auf den Schaden, der später auf über 5.000 Euro geschätzt wurde, aufmerksam. Der ältere Herr ignorierte den Unfall jedoch und entfernte sich mit seinem Pkw von der Unfallstelle. Die Zeuge informierten die Polizei und nannten auch das Kennzeichen des Flüchtigen, der so wenig später an seiner Siegburger Wohnanschrift angetroffen werden konnte. Die Polizisten klärten den Mann über den Tatbestand einer Verkehrsunfallflucht auf, stellten seinen Führerschein sicher und untersagten ihm ausdrücklich das Führen fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge. Da der Siegburger nur etwa drei Stunden später den Polizeibeamten in der Wilhelmstraße fahrenderweise mit seinem Auto entgegenkam, muss sich der Senior nun nicht nur wegen der Verkehrsunfallflucht, sondern auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. (Uhl)

