Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Warnhinweis der Polizei zur sofortigen Verbreitung insbesondere über den Rundfunk. Betrügerische Telefonanrufe im Kreis Esslingen

Reutlingen (ots)

Sofortmeldung: Aktueller Warnhinweis für den Bereich Esslingen

Zur Stunde rollt eine Welle von betrügerischen Telefonanrufen vor allem über den Bereich Ostfildern und Deizisau hinweg. Die Kriminellen geben sich als Polizeibeamte oder andere Amtspersonen aus, erzählen von einem angeblichen, schweren Unfall eines Angehörigen und fordern Bargeld um eine Haftstrafe zu vermeiden. Oder sie erkundigen sich nach Ihrem Geld und Wertsachen, welche bei Ihnen zu Hause oder bei Ihrer Bank angeblich nicht mehr sicher sind und drängen Sie dazu, diese zur Verwahrung an die Polizei zu übergeben.

Die Polizei rät: Schützen Sie sich, indem Sie sofort auflegen, wenn Sie einen Anruf dieser Art von einem vermeintlichen Polizeibeamten erhalten!

Gehen Sie nicht auf das Gespräch ein. Es handelt sich um einen Anruf von Kriminellen! Die echte Polizei fordert niemals Geld, fragt Sie auch niemals nach Geld oder Wertsachen und würde diese auch nie in Verwahrung nehmen. (ms)

Rückfragen bitte an:

Michael Schaal (ms), Telefon 07121/942-1104

Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: Mo. - Fr./7:00 bis 17:00 Uhr: 07121/942-1111
außerhalb dieser Zeiten: 07121/942-2224
E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

  • 13.11.2025 – 12:02

    POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbrüche; Zigarettenautomat gesprengt; Mann von Zug erfasst; Brände von Ladung und Komposthaufen; Warnungen vor Trickdieben und Romance-Scamming Betrügern

    Reutlingen (ots) - Stoppstelle missachtet Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von rund 30.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, den ein 47-Jähriger am Mittwochabend an der Kreuzung Kaiserstraße / Betzenriedstraße verursacht hat. Der Mann befuhr gegen 22.20 Uhr mit seinem Fiat 500 die Kaiserstraße ...

  • 13.11.2025 – 07:18

    POL-RT: Verkehrsunfall auf Einsatzfahrt in Metzingen

    Reutlingen (ots) - Metzingen (RT): Verkehrsunfall mit Streifenwagen und Verletzten Zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten und unter Beteiligung eines Streifenwagens ist es am Mittwochnachmittag in Metzingen gekommen. Den derzeitigen Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge war gegen 14.45 Uhr eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Metzingen mit einer Mercedes E-Klasse unter Inanspruchnahme von Sonder- und ...

  • 12.11.2025 – 16:54

    POL-RT: Pkw gestohlen; Verkehrsunfälle

    Reutlingen (ots) - Opel gestohlen (Zeugenaufruf) Ein blauer Opel Vectra ist von Dienstag auf Mittwoch in der Bantlinstraße gestohlen worden. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der auf dem Parkplatz Lohmühle geparkte Wagen mit dem amtlichen Kennzeichen RT-DS 611 zwischen 21.50 Uhr und 6.30 Uhr durch einen noch Unbekannten entwendet. Hinweise auf den Täter und den Verbleib des Fahrzeuges nimmt der Polizeiposten ...

