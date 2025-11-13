Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Warnhinweis der Polizei zur sofortigen Verbreitung insbesondere über den Rundfunk. Betrügerische Telefonanrufe im Kreis Esslingen

Reutlingen (ots)

Sofortmeldung: Aktueller Warnhinweis für den Bereich Esslingen

Zur Stunde rollt eine Welle von betrügerischen Telefonanrufen vor allem über den Bereich Ostfildern und Deizisau hinweg. Die Kriminellen geben sich als Polizeibeamte oder andere Amtspersonen aus, erzählen von einem angeblichen, schweren Unfall eines Angehörigen und fordern Bargeld um eine Haftstrafe zu vermeiden. Oder sie erkundigen sich nach Ihrem Geld und Wertsachen, welche bei Ihnen zu Hause oder bei Ihrer Bank angeblich nicht mehr sicher sind und drängen Sie dazu, diese zur Verwahrung an die Polizei zu übergeben.

Die Polizei rät: Schützen Sie sich, indem Sie sofort auflegen, wenn Sie einen Anruf dieser Art von einem vermeintlichen Polizeibeamten erhalten!

Gehen Sie nicht auf das Gespräch ein. Es handelt sich um einen Anruf von Kriminellen! Die echte Polizei fordert niemals Geld, fragt Sie auch niemals nach Geld oder Wertsachen und würde diese auch nie in Verwahrung nehmen. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell