Polizei Mettmann

POL-ME: Erneuter Mülltonnen-Brand - 2511052

Bild-Infos

Download

Monheim am Rhein (ots)

Am Mittwoch, 12. November 2025, wurde eine Mülltonne in Monheim am Rhein durch einen Brand beschädigt. Die Polizei ermittelt zur Brandursache und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 22:50 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zur Lichtenberger Straße in Höhe der Hausnummer 46 gerufen. Dort brannte vor einem Mehrfamilienhaus eine Mülltonne. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und ein Übergreifen des Feuers auf weitere Mülltonnen verhindern.

Die Polizei geht aktuell davon aus, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde und hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise zum Brand nimmt die Polizei in Monheim am Rhein unter 02173 9594-6350 jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell