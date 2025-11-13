Polizei Mettmann

POL-ME: Seniorin aus Haan am Telefon betrogen - 2511048

Haan (ots)

Bereits am Freitag, 31. Oktober 2025, ist eine Haaner Seniorin das Opfer eines Betrugs am Telefon geworden. Die Polizei ermittelt und warnt erneut vor den Betrugsmaschen der professionell agierenden Täterinnen und Täter.

Das war nach den aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Ein unbekannter Mann hatte die 69-Jährige per Telefon als angeblicher "Datenschutzbeauftragter" kontaktiert und eine hohe Überweisung zu ihren Gunsten angekündigt. Um an den ihr angeblich zustehenden Betrag zu gelangen, müsse sie aber zunächst eine vierstellige Euro-Summe überweisen. Dem kam die Seniorin nach. Nach einiger Zeit wurde sie misstrauisch und kontaktierte richtigerweise die Polizei.

Diese hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und rät:

Seien Sie skeptisch, wenn Sie Anrufe oder Nachrichten von unbekannten Nummern erhalten, in denen Ihnen Versprechungen auf einen Gewinn gemacht werden oder Sie nach Bankdaten, Geld oder Schmuck gefragt werden. Legen Sie einfach auf und machen Sie keine Angaben zu Ihren persönlichen Daten oder Ihrem Vermögen! Geben Sie unter keinen Umständen Ihre Bankdaten oder auch Ihre Girocard an Dritte heraus. Rufen Sie die echte Polizei in einem eigenständigen Telefonat von Ihrem Festnetztelefon unter der 110 an!

Die Kreispolizeibehörde Mettmann bietet im Rahmen des Aktionsbündnisses für Seniorensicherheit (ASS!) Vorträge zum Schutz vor Trickbetrug. Informationen dazu finden Sie hier: https://mettmann.polizei.nrw/artikel/ass-aktionsbuendnis-seniorensicherheit

