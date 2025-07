LPI-G: Wer bringt den Müll raus?

Gera (ots) - Am 18. Juli 2025 kam es in den späten Mittagsstunden zu einem folgenschweren Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Siemensstraße / Tinzer Straße in Gera. Ein 48-jähriger Pkw-Fahrer bog von der Tinzer Straße nach links in die Siemensstraße ab und missachtete dabei eine rot geschaltete Ampel. Infolgedessen kollidierte er mit einem stadteinwärts fahrenden ...

mehr