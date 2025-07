Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen und Geschädigte nach volksverhetzenden Äußerungen gesucht

Gera (ots)

Am Abend des 19.07.2025 gegen 18:00 Uhr kam es auf dem zentralen Umsteigeplatz in der Heinrichstraße in Gera zu einem Vorfall mit volksverhetzendem Hintergrund. Ein 40-jähriger Mann lief über den belebten Platz und skandierte lautstark Parolen mit volksverhetzendem Inhalt, unter anderem: "Alle Ausländer sollen vergast werden." Die sofort alarmierten Polizeikräfte konnten den Mann noch vor Ort feststellen. Er wurde belehrt und erhielt einen Platzverweis für den Bereich des Heinrichsplatzes. Ein Zeuge gab an, beobachtet zu haben, wie der Mann zwei bislang unbekannte Personen gezielt mit den Worten "Scheiß Kanacken" und "Scheiß Juden" beleidigte. Die beiden Betroffenen entfernten sich noch vor Eintreffen der Polizei vom Tatort und konnten bislang nicht identifiziert werden. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Volksverhetzung und Beleidigung eingeleitet.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei:

- die beiden unbekannten Geschädigten, - sowie weitere Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu deren Identität oder dem Vorfall selbst geben können,

sich bei der Polizei Gera unter der Telefonnummer 0365 8290 und unter Angabe der Vorgangsnummer 0186889/2025 zu melden. (AD)

