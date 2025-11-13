Polizei Mettmann

POL-ME: Müllcontainerbrand: Polizei ermittelt - 2511047

Monheim am Rhein (ots)

Am Mittwochabend, 12. November 2025, wurde in Monheim am Rhein ein Müllcontainer durch Feuer stark beschädigt. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 22:50 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr wegen eines Brands an der Lichtenberger Straße gerufen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, sahen sie wie ein Müllcontainer vor einem Mehrfamilienhaus in Höhe der Hausnummer 46 brannte. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr wurde der Kunststoffcontainer stark beschädigt.

Die Polizei geht aktuell davon aus, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde und leitete ein entsprechendes Verfahren ein.

Die Polizei fragt:

Wer hat zur Tatzeit an der Lichtenberger Straße etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein unter 02173 9594-6350 jederzeit entgegen.

