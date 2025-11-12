Polizei Mettmann

POL-ME: Langenfeld: Serie von Autoaufbrüchen - 2511045

Langenfeld (ots)

Zwischen Montag, 10. November 2025, und Dienstag, 11. November 2025, brachen unbekannte Täterinnen oder Täter in insgesamt sieben Autos in Langenfeld ein. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Nach den aktuellen Erkenntnissen war Folgendes geschehen:

Allein in der Straße Zum Galkhausener Bach schlugen die Unbekannten zwischen dem 10. November, 15:30 Uhr, und 11. November, 21 Uhr, gleich dreimal zu und entwendeten aus geparkten Autos die Lenkräder samt Airbags. Bei einem BMW 118 und einem Mercedes AMG GLB zerstörten sie dafür die Dreiecksfenster, einen BMW 420 öffneten sie auf unbekannte Weise. Die Schadenshöhe ist zurzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

In der Talstraße brachen die Täterinnen oder Täter zwischen dem 10. November 2025, 19:50 Uhr, und 11. November 2025, 11:50 Uhr, in zwei Autos ein: Sie schlugen das hintere Dreiecksfenster eines BMW X6 ein und entwendeten eine Jacke sowie Bargeld. Aus einem Mercedes CLA stahlen sie einen Laptop, kabellose Kopfhörer sowie eine Sporttasche. Auch hier ist die genaue Schadenshöhe noch Gegenstand der Ermittlungen.

In der Fortstraße öffneten Diebe zwischen dem 10. November 2025, 17 Uhr, und dem 11. November 2025, 6:30 Uhr, auf unbekannte Weise einen BMW 218i. Sie bauten aus dem Lenkrad den Airbag aus, ließen diesen aber im Auto liegen. Der Schaden wird auf circa 500 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise: Wer kann zu den Autoaufbrüchen in den genannten Zeiträumen Verdächtiges melden oder sonstige Angaben machen? Hinweise nimmt die Polizei Langenfeld jederzeit entgegen unter 02173 288-6310.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell