Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2511042

Monheim am Rhein (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Monheim am Rhein ---

Am Montagnachmittag, 10. November 2025, kam es im Monheim am Rhein zu einem Verkehrsunfall bei dem ein E-Scooter-Fahrer leicht verletzt wurde. Gegen 16:40 Uhr befuhr ein 14-Jähriger mit seinem E-Scooter den Gehweg parallel zum Ingeborg-Friebe-Platz in Richtung Berliner Ring. In Höhe eines Optikergeschäftes kam ihm ein Fahrradfahrer entgegen. Aus bisher ungeklärter Ursache stieß der Radfahrer mit ihm zusammen, wobei beide zu Boden fielen und verletzt wurden.

Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, entfernte sich der Radfahrer auf seinem Fahrrad in Richtung Rathausplatz.

Der 14-Jährige erlitt leichte Verletzungen und alarmierte folgerichtig die Polizei, die ein Ermittlungsverfahren einleitete.

Der Radfahrer kann folgendermaßen beschrieben werden:

- circa 30 Jahre alt - schulterlanges, dunkles welliges Haar - dunkler Oberlippenbart - schlanke Statur - europäisches Erscheinungsbild - bekleidet mit einer braunen Jacke - trug einen Helm

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell