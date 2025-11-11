POL-ME: Gestohlener Wohnwagen in Frankreich sichergestellt - 2511043

Polizei Mettmann

Ratingen (ots)

Dank eines schnellen Handelns der Ratinger Polizei konnte ein in der Zeit vom 6. November 2025 bis 9. November 2025 in Ratingen gestohlener Wohnwagen in Frankreich geortet und durch dortige Einsatzkräfte sichergestellt werden. Die Kriminalpolizei ermittelt zum Tathergang und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Die Halterin eines Wohnwagens der Marke Dethleffs hatte ihren Anhänger bereits vor mehreren Wochen auf einem Parkstreifen entlang der Straße "Zur Spiegelglasfabrik" in Höhe eines dortigen Discounters geparkt. Am Abend des 6. November 2025 wurde der Wohnwagen zuletzt am Abstellort gesehen.

Am Sonntagmorgen, 9. November 2025, stellten die Besitzer den Diebstahl des mit einer Radkralle sowie eines Kupplungsschlosses gesicherten Wohnwagens mit Düsseldorfer Städtekennung (D-) fest und alarmierten folgerichtig die Polizei. Mittels einer Ortungsapp konnte der aktuelle Standort des erst fünf Jahre alten Dethleffs in der Hafenstadt Calais in Frankreich lokalisiert werden.

Die Polizistinnen und Polizisten der Ratinger Polizei alarmierten die französischen Einsatzkräfte. Dank eines schnellen Eingreifens konnte der Wohnwagen im Hafenterminal gefunden und sichergestellt werden. Der oder die unbekannten Täterinnen oder Täter hatten demnach die Absicht, den gestohlenen Wohnwagen auf dem Seeweg nach Großbritannien zu bringen.

Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen und fragt:

Wer hat verdächtige Personen im Tatzeitraum an der Straße "Zur Spiegelglasfabrik" beobachtet oder kann sonstige Angaben zum Diebstahl des Wohnwagens geben? Hinweise nimmt die Polizei Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell