Polizei Mettmann

POL-ME: 42-Jährige bei Verkehrsunfall schwer verletzt - 2511039

Monheim am Rhein (ots)

Am Montag, 10. November 2025, ist eine 42 Jahre alte Leverkusenerin bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden.

Folgendes war nach dem derzeitigen Stand der Unfallermittlungen geschehen:

Gegen 8:30 Uhr fuhr ein 71 Jahre alter Monheimer mit seinem VW Golf über die Opladener Straße in Richtung Langenfeld. Auf Höhe der zweispurigen Kreuzung mit der Baumberger Chaussee soll er dann mit seinem Auto unvermittelt und ohne auf den weiteren Verkehr zu achten von der rechten auf die linke Fahrspur gefahren sein.

Hierdurch musste eine 66-jährige Monheimerin, die gerade dabei war, den Golf zu überholen, mit ihrem Nissan Qashqai in den Gegenverkehr ausweichen, wo sie frontal mit dem Seat Ibiza einer 42-jährigen Leverkusenerin zusammenstieß. Unterdessen fuhr der 71-jährige Monheimer mit seinem VW Golf davon.

Die Fahrerin des Seat wurde durch den Aufprall schwer verletzt und von den herbeigerufenen Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Die Nissan-Fahrerin wurde leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

Beide Unfallautos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein Gesamtschaden von geschätzt 30.000 Euro.

Im Zuge der Ermittlungen konnte die Polizei den mutmaßlichen Unfallverursacher ausfindig machen. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen des Verdachts der Fahrerflucht und unterlassener Hilfeleistung eingeleitet. Der Führerschein des Monheimers wurde eingezogen.

