Polizei Mettmann

POL-ME: Taxifahrer bedroht und Fahrzeug geklaut -2511038

Ratingen (ots)

In Ratingen hat in der Nacht zu Montag, 10. November 2025, ein Mann einen Taxifahrer bedroht und anschließend dessen Fahrzeug entwendet. Mit dem gestohlenen Mercedes kollidierte der Täter mit einem weiteren Auto und flüchtete zu Fuß. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach den aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 3 Uhr verließ der Täter einen Saunaclub in der Robert-Zapp-Straße, ehe er in das Taxi eines 49-jährigen Ratingers stieg, der vor dem Gebäude auf Fahrgäste wartete.

Kurz nach Fahrtbeginn bedrohte der Fahrgast den Taxifahrer, der daraufhin anhielt und aus dem Auto flüchtete. Der Täter setzte sich nun an das Steuer des Taxis und fuhr damit in hohem Tempo davon, ehe er bei seiner Flucht an der Kreuzung Zur Heide / Sohlstättenstraße eine Verkehrsinsel streifte und hierbei die Kontrolle über sein Auto verlor.

Der Wagen geriet von der Straße, prallte gegen einen Absperrpfosten, riss einen Zaun aus der Verankerung und kollidierte letztlich mit einem geparkten Toyota Corolla. Anschließend flüchtete der Täter zu Fuß weiter.

Der Fahrer des Taxis wurde bei dem Raub leicht verletzt, sein Auto durch den Unfall an der Front stark beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf circa 17.000 Euro geschätzt.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter blieb leider erfolglos. Zu ihm liegt die folgende Beschreibung vor:

- männlich, schlanke Statur - circa 1,70 Meter groß - schwarzer Bart - tätowierte Hände (mit Buchstaben auf den Fingerknöcheln) - bekleidet mit rotem Oberteil und blauer Jeans - schwarze Kappe

Die Polizei fragt: Wer hat zum angegebenen Zeitpunkt in Ratingen-Tiefenbroich Verdächtiges bemerkt oder kann sonstige Angaben machen? Hinweise nimmt die Polizei Ratingen unter 02102 9981-6210 jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell