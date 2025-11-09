Polizei Mettmann

POL-ME: 76-jährige Fußgängerin schwer verletzt - 2511033

Bild-Infos

Download

Erkrath (ots)

Am Freitagvormittag, 7. November 2025, wurde eine 76-jährige Fußgängerin in Erkrath-Hochdahl von einem Lieferwagen erfasst und schwer verletzt. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 10 Uhr befuhr ein 30-jähriger Paketzulieferer mit seinem Mercedes Benz Sprinter den Hochdahler Markt in Richtung Karschhauser Straße. Hierbei missachtete er eine 76-jährige Erkratherin, die zu diesem Zeitpunkt den Platz überquerte.

Die 76-Jährige wurde von dem Kleinlaster am Fuß schwer verletzt. Alarmierte Rettungskräfte versorgten sie erstmedizinisch und brachten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren zur Klärung des Unfallhergangs ein und fragt:

Wer hat am Freitagvormittag den Unfall beobachtet und kann Angaben zum Geschehen tätigen? Hinweise nimmt die Polizei Erkrath, Telefon 02104 9480-6450, jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell