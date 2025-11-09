Polizei Mettmann

POL-ME: Motorradfahrer schwer verletzt - 2511032

Hilden (ots)

Am Freitagnachmittag, 7. November 2025, wurde ein 41-jähriger Motorradfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Opel Astra eines 45-jährigen Krefelders schwer verletzt. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 17:10 Uhr hatte ein 45-Jähriger die Absicht, mit seinem Opel Astra von einem Grundstück an der Sohlstättenstraße auf die Fahrbahn in Richtung Angermunder Weg einzubiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines von links kommenden Motorradfahrers, der zu diesem Zeitpunkt mit seiner Harley Davidson die Sohlstättenstraße in Richtung Daniel-Goldbach-Straße befuhr.

Der Motorradfahrer stieß mit dem Opel Astra zusammen, wobei der 41-Jährige schwer verletzt wurde. Alarmierte Rettungskräfte versorgten ihn erstmedizinisch und brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein und schätzt den entstandenen Schaden an den beteiligten Fahrzeugen auf circa 10.000 Euro.

