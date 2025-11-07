PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Mettmann

POL-ME: Motorrad der Marke BMW gestohlen: Polizei bittet um Hinweise - 2511029

Hilden (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 6. November 2025, bis Freitag, 7. November 2025, wurde in Hilden ein Motorrad der Marke BMW aus einer Tiefgarage entwendet. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen passiert:

Am Donnerstagmittag parkte ein 58-jähriger Hildener seine BMW R 1200 GS gegen 14 Uhr in der Tiefgarage an der Herderstraße in Höhe der Hausnummer 91. Als er am Freitagmorgen gegen 8 Uhr zurückkam, stellte er den Diebstahl seiner sieben Jahre alten Maschine mit Mettmanner Kennzeichen (ME) fest und alarmierte die Polizei.

Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und das Motorrad zur internationalen Fahndung ausgeschrieben. Der Wert der BMW R 1200 GS wird auf 15.000 Euro geschätzt.

Die Polizei fragt:

Wer hat zur Tatzeit an der Herderstraße etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Hilden unter 02103 898-6410 jederzeit entgegen.

Fragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann

Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028

E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

