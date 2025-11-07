Polizei Mettmann

POL-ME: Online-Betrug: Langenfelder um dreistellige Summe betrogen - 2511026

Langenfeld (ots)

Am Donnerstag, 6. November 2025, wurde ein 66-Jähriger Opfer eines Onlinebetrugs. Ein angeblicher Mitarbeiter eines IT-Supports erbeutete einen hohen dreistelligen Betrag. Die Polizei ermittelt und warnt vor der Betrugsmasche.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 16:30 Uhr erschien auf dem PC des 66-Jährigen die Mitteilung, dass dieser gesperrt sei und nur telefonisch wieder freigegeben werden könne. Der Langenfelder rief die angegebene Nummer an und sprach mit einem vermeintlichen Mitarbeiter eines IT-Supports. Der Betrüger forderte ihn dazu auf, einen hohen dreistelligen Betrag an ein fremdes Konto zu überweisen, um den PC zu entsperren. Dieser Aufforderung kam der Geschädigte nach. Als er den Betrug bemerkte, alarmierte er richtigerweise die Polizei und erstattete Anzeige. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und warnt vor der Betrugsmasche.

Die Polizei rät:

Wenn Sie am PC oder telefonisch nach sensiblen Daten gefragt werden, seien Sie skeptisch und sprechen Sie mit Familienmitgliedern oder Freundinnen und Freunden. Informieren Sie im Notfall die Polizei und lassen sich beraten. Sollten Sie Opfer eines Betrugs geworden sein, erstatten Sie in jedem Fall Anzeige.

