POL-ME: Toyota Corolla gestohlen: Polizei bittet um Hinweise - 2511022

Monheim am Rhein (ots)

In der Nacht auf Donnerstag, 6. November 2025, wurde in Monheim am Rhein ein Toyota Corolla entwendet. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Am Mittwoch, 5. November 2025, stellte ein 55-jähriger Mann aus Monheim am Rhein seinen ein Jahr alten Toyota Corolla gegen 17 Uhr am Straßenrand an der Humboldtstraße in Höhe der Hausnummer 28 ab. In der Nacht auf Donnerstag, 6. November 2025, bemerkte er gegen 2 Uhr, dass das Auto gestohlen worden war. Er alarmierte richtigerweise die Polizei, die sofort eine Fahndung nach dem Toyota einleitete.

Wie der graue Kompaktwagen gestohlen werden konnte, ermittelt die Kriminalpolizei. Das Fahrzeug mit Mettmanner Kennzeichen (ME) hat einen geschätzten Wert von 40.000 Euro.

Aktuell liegen der Polizei keine konkreten Hinweise auf die Autodiebinnen oder -diebe vor. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und das Auto zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.

Die Polizei fragt:

Wer hat zur Tatzeit an der Humboldtstraße etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein unter 02173 9594-6350 jederzeit entgegen.

