POL-ME: Alleinunfall: 89-jährige Autofahrerin fährt gegen Baum - 2511019
Erkrath (ots)
Am Dienstag, 4. November 2025, kollidierte in Erkrath bei einem Alleinunfall das Auto einer 89-jährigen Seniorin mit einem Baum. Die Polizei ermittelt zu den Unfallursachen.
Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:
Gegen 11:15 Uhr wollte sich die Seniorin mit ihrem Audi A4 aus einer Parkbucht auf der Neanderstraße in Höhe der Hausnummer 50 in den fließenden Verkehr einordnen, als sie aus unbekannten Gründen gegen einen Baum auf der gegenüberliegenden Fahrbahnseite fuhr.
Sie wurde durch den Aufprall leicht verletzt und von den herbeigerufenen Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand ein Schaden an der Front in der geschätzten Höhe von 5.000 Euro. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.
Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell