Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2511018

Monheim am Rhein (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Monheim am Rhein ---

Am Montag, 3. November, kam es in Monheim am Rhein zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Frau leicht verletzt wurde. Mutmaßlicher Unfallverursacher war ein Fahrradfahrer, der gegen 13:30 Uhr im Kreisverkehr Opladener Straße / Berliner Ring unvermittelt über den Fußgängerüberweg in Fahrtrichtung Opladener Straße gefahren sei soll. Dadurch musste eine 24-jährige Monheimerin, die vom Kreisverkehr in den Berliner Ring einbiegen wollte, eigenen Angaben zufolge ihren Fiat 500 stark abbremsen. Der nachfolgende Mercedes B150 eines 22-jährigen Monheimers fuhr hierbei auf den Fiat auf. Die Beifahrerin im Mercedes, eine 25-jährige Frau, wurde bei dem Unfall leicht verletzt und von den herbeigerufenen Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.

Der Fahrradfahrer, der laut Zeugen mit einem hellen Mountainbike unterwegs war, entfernte sich vom Unfallort, ohne eine ordnungsgemäße Schadensregulierung zu ermöglichen. Er wird wie folgt beschrieben:

- männlich - circa 40 Jahre alt - circa 1,70 Meter groß - stämmige Figur - bekleidet u.a. mit einer Jeans und einer schwarzen Pudelmütze

Auch am Dienstag, 4. November 2025, wurde der Polizei in Monheim am Rhein eine Verkehrsunfallflucht zur Anzeige gebracht, bei der ein Mercedes C220 beschädigt wurde. Ein unbekanntes Fahrzeug touchierte zwischen 22:10 Uhr und 0 Uhr den linken Außenspiegel des auf dem Holzweg in Höhe der Hausnummer 109 geparkten Autos, wobei ein Sachschaden von circa 200 Euro entstand. Die unbekannte Fahrerin oder der Fahrer entfernte sich, ohne eine ordnungsgemäße Schadensregulierung zu ermöglichen.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

