Polizei Mettmann

POL-ME: Peugeot Boxer gestohlen - die Polizei bittet um Hinweise - 2511016

Bild-Infos

Download

Haan (ots)

In der Zeit von Sonntagmorgen, 2. November 2025, bis Dienstagmorgen, 4. November 2025, wurde ein Van der Marke Peugeot Boxer in einem Haaner Industriegebiet entwendet. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Am Sonntagmorgen, gegen 10 Uhr, parkte eine 67-jährige Haanerin ihren Peugeot Boxer zusammen mit einem Anhänger auf der Siemensstraße. Am Dienstagmorgen, gegen 8:30 Uhr, fiel ihr der Diebstahl des weißen Transporters auf. Der Anhänger, der offenbar unter Gewaltanwendung vom Transporter abgekuppelt wurde, war am Abstellort zurückgelassen worden.

Folgerichtig alarmierte die Haanerin die Polizei, die eine Fahndung nach dem Transporter einleitete. Erste Such- und Ermittlungsmaßnahmen führten leider zu keinem Erfolg.

Wie der weiße Van gestohlen werden konnte, ermittelt die Kriminalpolizei. Das Fahrzeug mit Mettmanner Kennzeichen (ME) hat einen geschätzten Wert von 25.000 Euro.

Aktuell liegen der Polizei keine konkreten Hinweise auf die Autodiebinnen oder -diebe vor. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und der Transporter zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.

Die Polizei fragt:

Wer hat zur Tatzeit an der Siemensstraße in Haan etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Haan unter 02129 9328-6480 jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell