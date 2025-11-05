POL-ME: Heuballen auf Reiterhof abgebrannt: Polizei bittet um Hinweise - 2511013

Polizei Mettmann

Mettmann (ots)

Am Dienstagabend, 4. November 2025, brannten auf einem Monheimer Reiterhof rund 200 Heuballen auf einer Wiese ab. Glücklicherweise wurden weder Personen noch Tiere verletzt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 21:30 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand auf einem Reiterhof am Heilerberg gerufen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, standen auf einer Wiese gelagerte Heuballen in Vollbrand. Trotz des schnellen Eingreifens der Einsatzkräfte der Feuerwehr der Stadt Monheim am Rhein konnte nicht verhindert werden, dass die Heuballen vollständig abbrannten. Der entstandene Schaden wird vorläufig auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Zum Zeitpunkt des Brands bemerkten mehrere Zeugen verdächtige Autos im Umfeld des Tatorts - darunter möglicherweise ein dunkler VW Sharan oder Touran mit defektem Rücklicht. Ob das Fahrzeug mit dem Brandereignis in einen Zusammenhang zu bringen ist, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei geht aktuell von vorsätzlicher Brandstiftung aus und hat ein entsprechendes Verfahren eingeleitet. Sie prüft zudem, ob es einen Zusammenhang zu einer gleichartigen Brandstiftung im September am selben Ort gibt (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/6118523).

Die Polizei fragt:

Wer hat am Dienstagabend etwas Verdächtiges in der Nähe des Reiterhofs bemerkt oder kann Angaben zu dem Auto machen? Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein jederzeit unter 02173 9594-6350 entgegen.

