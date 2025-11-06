Polizei Mettmann

POL-ME: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt - 2511021

Ratingen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall im Ratinger Schwarzbachtal kollidierte am Mittwoch, 5. November 2025, ein Motorradfahrer mit einem Auto und wurde dabei schwer verletzt.

Das war nach den aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 15:10 Uhr überholte ein 35-jähriger Mettmanner mit seiner Yamaha MTN890 mehrere Fahrzeuge, die auf der Ratinger Landstraße in Fahrtrichtung Mettmann unterwegs waren. Dabei kollidierte er mit dem Mazda 2 einer 37-jährigen Düsseldorferin, die ordnungsgemäß blinkend nach links in den Schellscheidtweg abbiegen wollte.

Der Motorradfahrer wurde bei dem Aufprall schwer verletzt und mit einem herbeigerufenen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrerin des Mazda blieb glücklicherweise unverletzt. An den Fahrzeugen, die beide nicht mehr fahrbereit waren, entstand ein Gesamtschaden in geschätzter Höhe von circa 15.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme und den Einsatz des Rettungshubschraubers musste die Ratinger Landstraße / Mettmanner Straße von Einsatzkräften aus Mettmann und Düsseldorf gesperrt werden.

